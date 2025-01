Jean-Daniel Akpa Akpro è il primo colpo in entrata del Monza nel mercato di gennaio. Si tratta di un ritorno in maglia biancorossa per il centrocampista classe 1992. Il giocatore , spiega il club in una nota, arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza al Monza ha collezionato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla salvezza centrata con largo anticipo nella scorsa stagione.



