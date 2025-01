Vicesindaca Milano, 'stop al fumo anche per tutelare la salute'

"C'è un'abitudine che abbiamo bisogno di assumere, cioè quella di non fumare in prossimità delle persone. Non si fuma laddove si può recare danno a chi ci sta attorno". Così la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo ha commentato il divieto di fumare all'aperto in città che da oggi si estende anche ai tavolini dei bar e nei dehors, con una distanza di almeno di metri dalle altre persone per chi vorrà accendersi una sigaretta.

A Milano era già vietato fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nelle aree verdi e gioco, nelle strutture sportive, nei cimiteri e ora scatta il passaggio successivo, per uno stop al fumo che comprende tutta la città. "Questo divieto è una indicazione rispetto all'abitudine da assumere, credo che questo sia il modo migliore con cui tuteliamo la salute. Possiamo dire che fumare fa male - ha osservato la vicesindaca -, quindi non estendiamo un divieto togliendo la possibilità di fare qualcosa di meraviglioso".

Poi c'è il tema dell'ambiente perché il provvedimento non è solo a tutela della salute, ma punta ad abbattere anche lo smog.

Il provvedimento non piace a tutti, soprattutto ai commercianti per la parte relativa a dehors e ai tavolini all'aperto. C'è poi il punto dei controlli perché dal 2021, quando sono stati introdotti i primi divieti, le multe sono state pochissime.

"Oggi i vigili faranno il loro lavoro e valuteranno su quali priorità concentrarsi - ha spiegato Scavuzzo rispondendo a chi le ha chiesto se scatteranno le prime multe per la sigaretta all'aperto -, se sarà necessario fare delle multe le faranno, se potranno intervenire nel prevenire comportamenti errati, anche questo potrà essere parte del loro lavoro. C'è anche il richiamo al rispetto delle norme, non è sempre necessario essere multati".



