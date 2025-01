Prefettura Milano, 50 allontanati e 2000 controllati a Capodanno

Sono stati 50 gli ordini di allontanamento dalle zone rosse istituite dal prefetto Claudio Sgaraglia e 2.079 le persone controllate: sono i dati definitivi resi noti dalla prefettura di Milano dopo i festeggiamenti del Capodanno.

Complessivamente, il personale delle Forze di Polizia impiegato nei servizi durante la notte è stato di oltre 880 unità impiegati in diverse zone cittadine, in particolare piazza Duomo dove si sono radunate circa 25.000 persone, le stazioni ferroviarie e i luoghi della "movida" Sono stati 93 gli accompagnamenti per identificazione e accertamenti, di cui tre per violazione della normativa in materia di immigrazione.

Presso il posto avanzato interforze in piazzetta ex Reale sono stati svolti oltre 20 interventi per prime cure mediche, con accompagnamento in 17 casi presso gli ospedali cittadini.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, sono stati 122 gli interventi ma nessuno di particolare gravità.



