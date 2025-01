Moto contro un'auto in galleria, morto un uomo di 52 anni

Un uomo di 52 anni residente in provincia di Monza e Brianza è deceduto per le conseguenze di un incidente automobilistico avvenuto attorno alle 12 sulla SS340 del lago di Como, nel territorio del comune di Brienno (Como).

L'incidente si è verificato in galleria.

Stante una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo, in sella a una Suzuki, abbia impattato contro un'auto perdendo il controllo della moto che è finita a sbattere contro la parete della galleria. La morte sarebbe sopravvenuta quasi istantaneamente. Sul posto carabinieri e mezzi di soccorso del 118.

Il tunnel è rimasto chiuso per oltre un'ora e mezza, il traffico deviato verso il centro abitato con conseguente pesanti per la circolazione.



