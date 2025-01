Capodanno a Milano, 30 ordini di allontanamento nelle zone rosse

Non ci sono stati problemi particolari a Milano nella notte di Capodanno con circa 25mila persone arrivate in Duomo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In tutto sono stati 30 gli ordini di allontamento dalle zone rosse istituite dal prefetto Claudo Sgaraglia, perlopiù pregiudicati con precedenti penali e soprattutto in centro città, 1.200 le persone controllate dalle forze dell'ordine e due denunciate.

Sono stati 4 i feriti per scoppio di petardi che si sono rivolti al presidio medico allestito in piazzetta Reale e poi indirizzati in codice giallo in vari ospedali, ma dopo la mezzanotte più di diecimila persone avevano già abbondanato la piazza e, nel deflusso, solo un gruppo di ragazzi in Galleria è stato allontanato per comportamenti molesti.

Qualche momento di tensione si è verificato in via Zamagna, nella zona San Siro, con circa 200 ragazzi assembrati in strada dopo la mezzanotte che hanno incendiato un materasso e sono stati sgomberati dalla polizia che poi è stata bersagliata con un lancio di bottiglie e sassi durato pochi minuti. E' stato questo uno dei pochi fuochi accesi in città anche perchè dalla sera del 30 dicembre l'Amsa è intervenuta per sgomberare qualsiasi accumulo di materiale in strada segnalato dalle forze dell'ordine.

Anche la prevista protesta degli anarchici fuori dal carcere di San Vittore si è risolta nel lancio di pochi petardi attorno alle 20.



