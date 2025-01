Accoltellato nella notte di capodanno, muore 42enne

Un uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di Capodanno a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, con una coltellata al petto. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo quanto avvenuto.

L'uomo voleva entrare in una festa privata. Si tratta di un 42enne conosciuto in paese che si è presentato davanti a una palestra affittata da un gruppo di ragazzi per trascorrere la notte di Capodanno. Dopo essere stato respinto il 42enne ha dato vita ad una rissa durante la quale è spuntato un coltello. L’uomo è stato ucciso con un fendente al petto.

I carabinieri stanno ora cercando di identificare tutti i partecipanti alla festa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA