Accoltellato a Capodanno: sotto interrogatorio un giovane

Un giovane - già maggiorenne - è stato identificato dalle forze dell'ordine e sarà interrogato a breve per l'omicidio del 42enne Roberto Comelli, ucciso a Provaglio d'Iseo, nel Bresciano, da una coltellata al petto.

Nella caserma dei carabinieri sta arrivando il difensore nominato dal ragazzo. Al momento non ci sarebbe una piena confessione. In base al racconto che fornirà, il sostituto procuratore Laura Matrone potrebbe decidere per un fermo come indiziato di delitto.



