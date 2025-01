A Milano fuochi e petardi ma nessun ferito grave

Fuochi e botti diffusi hanno caratterizzato anche a Milano il passaggio dal vecchio al nuovo anno, ma senza feriti gravi. In piazza Duomo, dove tradizionalmente si radunano per i festeggiamenti migliaia di persone (oltre 20mila secondo le prime stime) ma dove non c'era nessun concertone, tutto si è svolto senza problemi e già verso l'1 stavano entrando in azione i mezzi dell'Amsa per ripulire.

Quattro persone hanno fatto ricorso alle cure del posto medico avanzato per ferite superficiali da petardi.

In via Zamagna, nel cuore della cosiddetta 'casbah' di San Siro, le forze dell'ordine sono state fatte oggetto di lanci di bottiglie e petardi, mentre alcune persone hanno accatastato masserizie incendiandole. I fatti sono in corso di accertamento da parte della Digos, che sta visionando le telecamere della zona.

Un paio di aggressioni con coltello tra giovanissimi hanno provocato due feriti non gravi.

I vigili del fuoco hanno operato 122 interventi per incendi su balconi, cassonetti e tetti, ma senza feriti. Il 118 non registra trasporti gravi e nessun incidente particolare è stato segnalato dalla Polizia locale.



