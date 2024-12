Ucciso in strada, l'arrestato ammette: 'Ho sparato, per paura'

Accusato dell'omicidio di Roberto Guerrisi, avvenuto sabato a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, Rocco Modaffari ha ammesso - durante l'interrogatorio di convalida nella mattinata di oggi - di aver sparato, ma ha detto di averlo fatto per paura. Questa, in estrema sintesi, la versione fornita dall'uomo.

Il gip di Bergamo Stefano Storto si è riservato la decisione sulla convalida del fermo e la misura cautelare. L'interrogatorio di Modaffari, assistito dall'avvocato Emanuele Occhipinti del foro di Ragusa (e con studio a Milano), è durato circa un'ora e mezza. Sulle dichiarazioni del suo assistito, il legale si è limitato a riferire di aver "chiarito tutto".



