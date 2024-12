Nel primo giorno di zone rosse, a Milano 4 allontanamenti

Quattro persone sono state allontanate dalle zone rosse in vigore da ieri a Milano in base a un provvedimento prefettizio.

Secondo quanto riferito in questura due sono stati allontanati dal centro, uno in mattinata e uno nel pomeriggio, mentre altri due sono stati allontanati dalla zona della Stazione Centrale nel corso di controlli della Polmetro. Tre i Dacur (i cosiddetti 'Daspo urbani') applicati: uno nei pressi della stazione M1 Duomo e due dalla polizia locale nel corso di controlli con la Polizia di Stato sempre in zona Duomo.

In corso di valutazione anche un provvedimento di allontanamento nei confronti di un sedicente 25enne marocchino arrestato in flagranza di reato mentre alle tre e mezza della scorsa notte cercava di rubare 200 euro di fondo cassa in uno stand dei mercatini di Natale, in piazza Duomo, dopo averlo scassinato. Nei suoi confronti sono in corso al momento le verifiche dell'ufficio immigrazione.



