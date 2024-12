All'Epifania a Milano saranno distribuiti 1000 pani benedetti

La mattina del 6 gennaio una processione di figuranti in costume partirà dal Duomo di Milano per raggiungere la basilica di Sant' Eustorgio, dove sono conservate le reliquie dei Magi, a cui è dedicata la festa dell'Epifania, e per l'occasione saranno donati 1000 pani benedetti dall'Associazione Fornai Milano.

L'iniziativa va avanti da alcuni anni grazie ai panificatori Bollani, Manzoni e Marinoni: i pani saranno donati al termine della Messa delle 12.

A distribuirli sono i volontari di 'Pane in piazza', l'evento benefico promosso dai Frati Cappuccini Missionari e Famiglia Marinoni che nel 2025 tornerà in piazza Duomo a fine agosto con il Patrocinio del Comune e la benedizione dell'Arcivescovo Mario Delpini.

Il 6 gennaio dalle ore 11,15 antichi pastori, dame, fanti e cavalieri da piazza Duomo percorreranno via Torino e si fermeranno davanti la basilica di San Lorenzo per rievocare l'incontro dei Magi con Erode e la sua scorta. Poi attraverso corso di Porta Ticinese raggiungeranno piazza Sant'Eustorgio.

Qui, sul sagrato della chiesa, verrà allestito un presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia e i tre saggi venuti dall'Oriente. All'uscita della celebrazione eucaristica si svolgerà l'offerta dei pani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA