Sindaco Terni, 'chi fuma ha il diritto di farlo all'aperto'

"Non sono un fumatore ma sinceramente credo che chi fuma, abbia il diritto di farlo all'aperto, ovviamente non nei luoghi dove si deve stare insieme. Ad esempio allo stadio, mentre si sta seduti accanto ad altri, può essere un disagio. Ma proibire alle persone di fumare per strada, come deciso dal Comune di Milano, mi sembra un provvedimento piuttosto demagogico": è la posizione di Stefano Bandecchi, sindaco della città umbra, espressa parlando con l'ANSA.

"A Terni sentirò gli assessori cosa ne pensano, ma per il momento non c'è alcuna idea di proibire il fumo all'aperto" ha aggiunto.



