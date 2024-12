La Lombardia contribuisce al Fondo Schuster con 120 alloggi

Per contribuire al Fondo Schuster, progetto avviato dalla Diocesi di Milano con un milione di euro per supportare i cittadini che non riescono a trovare soluzioni abitative sul mercato privato, la Regione Lombardia mette a disposizione, insieme ad Aler Milano, 120 alloggi in città, in particolare nei quartieri Mazzini e Molise-Calvairate: saranno abitazioni, per dimensioni, destinate a persone sole.

La seconda fase della collaborazione riguarderà la messa a disposizione di alloggi anche per famiglie sia a Milano sia nel vasto territorio della Diocesi che include quasi tutta la città metropolitana di Milano, la provincia di Monza Brianza, la maggior parte delle province di Varese e di Lecco, nonché alcuni Comuni nelle province di Como e di Pavia e la zona di Treviglio in provincia di Bergamo.

"Come Regione - ha sottolineato il presidente della Regione Attilio Fontana - ci siamo immediatamente attivati per supportare il progetto dell'Arcivescovo Delpini, il quale dimostra una volta di più grande sensibilità e uno sguardo attento alle problematiche dei cittadini. Collaboriamo nel nome della solidarietà e del pragmatismo lombardo che ci contraddistingue: la sinergia tra istituzioni civili e religiose può consentire di dare ulteriori risposte concrete ai territori su un tema cruciale come le politiche abitative, per il quale Regione sta mobilitando impegno e investimenti rilevanti".

L'iniziativa della Diocesi, secondo l'assessore alla Casa Paolo Franco, ha "una straordinaria valenza sociale" e va nella direzione "di offrire opportunità a chi fatica a trovare e mantenere una casa soprattutto, ma non solo, nelle città. Del resto - ha concluso - con la 'Missione Lombardia', il piano regionale per il diritto alla casa, ci siamo posti l'obiettivo di collaborare con tutti i soggetti disponibili a lavorare per rispondere alle necessità abitative vissute da fasce sempre più larghe della popolazione".



