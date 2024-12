Da domani misure antismog attive a Monza, Milano, Lodi e Cremona

Da domani, 31 dicembre, saranno attive le misure anti-smog temporanee di primi livello nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Cremona. I dati pubblicati da Arpa Lombardia hanno certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella giornata di ieri. Considerate le previsioni meteorologiche per oggi e domani, tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, è stato deciso di riattivare le misure per la qualità dell'aria.

Nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, ci sarà il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

In tutti i Comuni delle province interessate saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di un grado delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto.



