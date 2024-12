A Milano nel 2024 più carte d'identità e meno tempi attesa

A Milano nel 2024 sono state rilasciate dall'anagrafe centrale 216.794 carte di identità, tra elettroniche e cartacee, cioè il 5,5% in più rispetto al 2023, riducendo i tempi di attesa medi di presa dell'appuntamento che sono di 15 giorni, contro i 60 giorni di sei mesi fa. Lo rileva il Comune che sottolinea come l'innovazione digitale e la revisione dei processi hanno trainato la riduzione dei tempi di attesa per il cittadino, a fronte di un numero sempre maggiore di prestazioni eseguite dal personale.

Un incremento dei servizi si registra anche sul fronte dei certificati emessi: si è passati dai 210mila del 2023 ai 260mila di quest'anno. Una crescita ancora più costante è quella degli atti di cittadinanza: erano 3.744 nel 2019, sono stati 9.462 nel 2023 e se ne contano oggi - dato aggiornato al 15 dicembre - 9.798.

Sono 1,4 milioni i cittadini che sono utenti del Fascicolo del Cittadino, di cui il 46% residenti. Prosegue infine l'iniziativa pensata per i neodiciottenni con l'invio della Costituzione. Dall'avvio dell'iniziativa nel 2022 l'assessorato ai Servizi civici ne ha consegnate quasi 14mila e grazie ad una sponsorizzazione di Coop, tra il 2024 e il 2025, ne invierà altre 12mila.

"I risultati raggiunti oggi, per esempio la drastica riduzione dei tempi di attesa per fare la carta di identità, sono solo alcune tappe di un percorso che ci porterà ad erogare servizi all'altezza di una città sempre più giusta e vicina alle persone", afferma l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA