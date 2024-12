Licenza sospesa per tre esercizi commerciali a Milano

Tre locali sono stati chiusi temporaneamente, su provvedimento del Questore, a Milano. Si tratta della sospensione della licenza per 7 giorni al "Bar Lucia", in via Pellegrino Rossi e per 15 giorni all'esercizio pubblico denominato del "El Mawal" in via Broni, e "Haomen ktv", in via Ludovico di Breme.

Martedì scorso, gli agenti del Commissariato Comasina hanno notificato la sospensione della licenza alla titolare del "Bar Lucia in quanto, a seguito di diversi controlli svolti dalla Polizia di Stato da maggio a novembre scorso, il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia". Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, notificato ieri mattina al titolare del "El Mawal" dai poliziotti del Commissariato di Scalo Romana, scaturisce dal fatto che, lo scorso ottobre, gli agenti erano intervenuti nei pressi del locale per una rapina ai danni di due persone e sul posto hanno riscontrato la presenza di personale sanitario che prestava soccorso a un ragazzo. Sempre nel mese di ottobre, i poliziotti del Commissariato Scalo Romana, a seguito di accertamenti, avevano sanzionato il titolare del locale e due addetti alla sicurezza in quanto quest'ultimi non risultavano essere iscritti nel previsto elenco prefettizio. Infine, il locale era stato già destinatario di due ordini di cessazione dell'attività non autorizzata e di un decreto di sospensione della licenza per 10 giorni, durante le precedenti gestioni, e di un recente provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, nel corso dell'attuale conduzione.

Ieri pomeriggio poi gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato la sospensione al titolare dell'esercizio Haomen ktv Lo scorso novembre, i poliziotti erano intervenuti presso un ospedale situato nelle vicinanze del locale in quanto tre avventori, che poco prima stavano trascorrendo la serata nell'esercizio commerciale, erano stati aggrediti da un uomo e colpiti con un martello. Sempre nel mese di novembre, nel corso di controlli, i poliziotti avevano identificato diversi avventori con precedenti penali e, nella circostanza, erano state elevate varie sanzioni amministrative.

Il locale, infine, era già stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza, durante le precedenti gestioni.





