Coppa del mondo di sci,per i soccorsi prove generali d'Olimpiadi

Le gare di Coppa del Mondo di sci maschile in corso sulla pista dello Stelvio, per l'agenzia regionale emergenza-urgenza della Lombardia sono una sorta di prova generale delle Olimpiadi di Milano Cortina in programma nel 2026, che coinvolgeranno anche Bormio.

Al momento sono 70 i professionisti impegnati, tra medici, infermieri e tecnici del soccorso alpino che può contare su un elicottero, tre ambulanze posizionate all'arrivo, al Ciuk e vicino al punto di atterraggio.

"Dal 2017 - spiegano il coordinatore del team Gianluca Chiodini e il direttore del 118 di Sondrio, Mario Teruzzi - assicuriamo il soccorso durante le prove ufficiali e le gare maschili sulla Stelvio. E anche quest'anno, fino al 30 dicembre, schieriamo una squadra altamente qualificata che presidia 12 postazioni lungo la pista pronta a intervenire immediatamente", ognuna con un medico o un infermiere e tre tecnici del soccorso alpino. Pronti a intervenire "proprio come successo ieri a Cyprien Sarrazin trasportato d'urgenza all'ospedale di Sondalo con il nostro elicottero dedicato esclusivamente al soccorso agli sciatori e a Pietro Zazzi che, sempre in elicottero, è arrivato a Niguarda, futuro ospedale olimpico, dove è stato operato in tarda serata. A entrambi, a nome di tutta AREU, rivolgiamo un grande 'in bocca al lupo' e i nostri migliori auguri di pronta guarigione".

"Queste giornate sono fondamentali - sottolineano Chiodini e Teruzzi - per testare sul campo la prontezza e l'efficienza delle nostre squadre di soccorso. Tutti ottimi professionisti che ci consentono di svolgere delle vere e proprie prove generali affinché anche durante le Olimpiadi del 2026 l'assistenza sanitaria sia impeccabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA