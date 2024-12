A Bormio brutta caduta di Sarrazin, è in terapia intensiva

Il campione francese Cipryen Sarrazin è caduto rovinosamente dopo un salto nella seconda prova cronometrata in vista della discesa libera di Coppa del mondo di sci in programma domani sulla difficile pista Stelvio di Bormio. Ora è ricoverato in terapia intensiva neurologica: la diagnosi, fa sapere la federsci francese, è infatti di ematoma cranico subdurale.

Il francese, che stava realizzando il miglior tempo ed era stato il più veloce anche ieri nella prima prova, è letteralmente 'volato' in aria su un salto a tre quarti del 3.442 metri della Stelvio, in fondo al muro di San Pietro, nel tratto che immette nei curvoni finali che portano al traguardo, battendo con violenza la schiena e scivolando poi nelle reti.

L'air bag di protezione si è aperto. Subito sono scattati i soccorsi con l'intervento dell'elicottero, sul quale l'atleta è stato trasportato in ospedale, mentre la prova è stata sospesa.

