Questura Brescia vieta l'aperitivo in piazza di gruppi destra

La questura di Brescia ha vietato l'aperitivo tricolore che era stato organizzato per domani a Brescia in piazza Vittoria, dalle sigle di estrema destra, le stesse che avevano dato vita ad un corteo che una settimana fa era sfilato per le vie della città.

Nelle scorse ore erano stati diversi gli esponenti politici del centro sinistra e sigle democratiche e antifasciste a chiedere alla questura di bloccare la nuova manifestazione ritenuta offensiva per una città come Brescia, segnata dalla strage fascista del 28 maggio 1974 quando in piazza Loggia morirono otto persone e ne rimasero ferite altre 102.

"Nella giornata di oggi ci troviamo sottoposti, una volta ancora, all'ennesima limitazione nei nostri confronti" commentano gli organizzatori dell'aperitivo tricolore. "Perciò, essendo stato impedito per la giornata di sabato qualunque evento in Piazza della Vittoria, ci troveremo in via Benedetto Croce 21 (nella sede di uno degli organizzatori) dove l'iniziativa avrà ugualmente luogo".



