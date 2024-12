Numeri record per pista ghiaccio e visite a Palazzo Lombardia

Le iniziative proposte da Palazzo Lombardia per il periodo natalizio, nella prima parte delle festività, hanno fatto registrare numeri da record. Lo fa sapere la Regione Lombardia la quale spiega che, dall'inaugurazione della pista avvenuta il 3 dicembre a oggi, sono stati oltre 20.000 i pattinatori che si sono 'esibiti' sul ghiaccio di piazza Città di Lombardia, con affluenza da 'tutto esaurito' anche nella giornata di Santo Stefano.

Oltre 10.000 i visitatori al 39esimo piano di Palazzo Lombardia per apprezzare le nuove installazioni dell'artista Pietro Terzini e immortalare panorami unici. "La tradizione natalizia nella nostra piazza e nei nostri spazi si rinnova anche nel 2024" spiega il presidente Attilio Fontana. "Numerose le attività che coinvolgono e coinvolgeranno grandi e piccini - aggiunge Fontana - in una atmosfera di grande festa per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania".

Il 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto su prenotazione, dalle 10 alle 18, nei seguenti fine settimana: 28 e 29 dicembre 2024 e nei giorni sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025, sempre dalle 10 alle 18.

"Infine - aggiunge l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - dopo il grande successo al Teatro Lirico, Regione Lombardia lunedì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, proporrà gratuitamente l'evento 'Omaggio a Pozzetto', una giornata condivisa con il Lirico e il suo direttore Matteo Forte, dedicata al grande attore lombardo". A partire dalle 14 e per tutto il pomeriggio, all'Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia, verranno proiettati i film di Renato Pozzetto: 'È arrivato mio fratello', Un povero ricco' e 'Il ragazzo di campagna'".



