Eurolega:EA7 Milano-Olympiacos 83-84

L'EA7 Milano chiude male il 2024, aprendo il girone di ritorno di Eurolega con una sconfitta al Forum contro l'Olympiacos (83-84). Il terzo ko consecutivo riporta l'Olimpia ad un record pari (9-9), nel mischione del centro gruppo in classifica.

Milano inferocita con gli arbitri che, nell'ultimo periodo e in sostanziale parità, mandano la squadra in bonus in appena 2' con una serie di decisioni molto contestate dalla panchina e dal pubblico milanese, con il gm Stravoupolos che a fine partita se la prende con i tre fischietti accompagnandoli nel tunnel.

Milano sfiora comunque la vittoria ma, come con il Bayern Monaco nell'ultima gara, l'ultimo possesso le è fatale: sotto di uno, perde palla con una gestione improvvida di Bolmaro e non riesce nemmeno a tirare per vincere.



