Si è verificata un'esplosione nel pomeriggio in un'abitazione dove vive una donna di 91 anni in via Mompiani, alla periferia di Milano.

La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della Questura.

Sembra che l'anziana fosse un'accumulatrice seriale di oggetti e lo scoppio, che non ha interessato case vicine, sia attribuibile a una fuga di gas.



