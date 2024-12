Il corpo di un uomo, di cui non si conoscono ancora l'identità e le cause della morte, è stato trovato in una zona boschiva tra Pogliano milanese e Vanzago.

La zona è frequentata da spacciatori di droga e non si esclude che l'uomo possa essere stato coinvolto in un regolamento di conti.

Indagano i carabinieri, sul posto anche il medico legale.





