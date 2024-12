Natale in stazione di Pavia con le persone in difficoltà

La sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Pavia ha ospitato ieri sera la messa della vigilia di Natale. Un appuntamento che si ripete da alcuni anni il 24 dicembre su iniziativa di don Dario Crotti, sacerdote pavese da sempre attento alle persone in difficoltà e oggi cappellano del carcere di Torre del Gallo a Pavia.

Insieme a lui hanno concelebrato anche il cardinale canadese Michael Czerny, Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, don Franco Tassone, direttore della Caritas diocesana di Pavia, e don Alberto Lolli, rettore del Collegio Borromeo.

Presenti anche i rappresentanti delle principali associazioni solidali del territorio, tra cui la Caritas e la Pastorale universitaria, oltre al sindaco Michele Lissia. La messa, che ha registrato una grande partecipazione, è stata accompagnata da musiche e canti curati da alcuni giovani volontari.

"In questa ora in cui Papa Francesco apre la porta santa del Giubileo della Speranza - ha sottolineato nell'omelia don Lolli -, questa stazione rappresenta un luogo da cui partire, per fare del nostro cuore un posto accogliente in cui chiunque possa trovare posto, in cui tutti si sentano finalmente a posto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA