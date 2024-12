Dele Alli si allenerà con il Como, poi si decide sul contratto

Arrivato a Como per discutere la possibilità di essere ingaggiato dalla società lariana, l'ex 'stella' dell'Inghilterra Dele Alli, fermo da quasi un anno dopo l'esperienza al Besiktas, dov'era in prestito, e poi la rescissione del contratto con l'Everton, domani si allenerà agli ordini di Cesc Fabregas. Comincerà così il suo periodo di prova al termine del quale le parti, di comune accordo e valutate le condizioni del giocatore, decideranno se firmare un contratto oppure no.

Intanto il Como, che sembra intenzionato a rinforzarsi con almeno quattro o cinque elementi a gennaio, ha deciso di prendere un portiere, e il nome già individuato sarebbe quello del 29enne francese Jean Butez, che gioca in Belgio nell'Anversa, con un contratto in scadenza a giugno 2026.



