Trovato per la seconda volta con 'botti' illegali, denunciato

Aveva 100 chilogrammi di 'botti' in uno scantinato ed era già stato arrestato il mese scorso quando gli agenti del Commissariato Lorenteggio lo avevano trovato in possesso di un quintale di materiale esplosivo. Era quindi stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

La Polizia di Stato, questa volta, ha denunciato, con richiesta di aggravamento della misura, un italiano 47enne per commercio di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno e per l'omessa denuncia della loro detenzione.

La "santabarbara" era sempre in via Torricelli a Settimo Milanese. All'ingresso i poliziotti hanno trovato numerose scatole di cartone con fuochi artificiali di tutti i tipi.

Gli agenti, con il nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno prima messo in sicurezza l'intero stabile per poi analizzare il materiale.

Sono stati sequestrati 10 razzi pirotecnici, 28 batterie di tubi da lancio di fuochi d'artificio di diverse dimensioni, per un valore commerciale di più di 2000 euro.



