Svastiche sui muri a Brescia, denunciati due ventenni

Non sarebbero legati al mondo di estrema destra gli autori delle svastiche comparse sui muri di Brescia nei giorni scorsi, la Digos della questura ha infatti individuato due giovani di 26 e 24 anni - uno dei quali di origini pakistane - che hanno ammesso il fatto e si sono dichiarati estranei a movimenti politici.

Hanno detto di essere ubriachi quando hanno deciso di disegnare le svastiche sui muri del centro città di Brescia.

Sono accusati di imbrattamento, aggravato in quanto commesso su beni pubblici e beni culturali e perché connotato dalle finalità di discriminazione razziale e per avere diffuso idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.



