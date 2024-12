Morto Lucchina, Formigoni: 'La sua opera irripetibile'

"Un grandissimo amico", un "collaboratore insostituibile", Carlo Lucchina è stato "il direttore generale della grande sanità lombarda": l'ex governatore Roberto Formigoni ha scelto con cura le parole per rendere omaggio all'uomo che per dieci anni è stato al suo fianco, uomo chiave dell'assessorato alla Sanità negli anni in cui, dopo l'entrata in vigore nel 1998, veniva implementata la riforma sanitaria.

"È morto un grandissimo amico, forse il più grande esperto in materia di amministrazione sanitaria. Un esperto, un tecnico, un profondo conoscitore ma oltre a questo - ha sottolineato Formigoni - una bella persona, un grande uomo, disponibile ad ascoltare gli altri e ad essere coinvolto. La sua opera in Regione Lombardia è irripetibile. Lo ricordo come un amico e un collaboratore insostituibile".

Il suo è stato un "ruolo indispensabile nell'implementare la riforma sanitaria che ha dato libertà di scelta ai cittadini del medico e degli ospedali in cui farsi curare, anche nei grani ospedali privati in cui da allora possono farsi curare gratuitamente" ha ricordato.



