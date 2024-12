Tenta di passare confine con 26mila euro negli stivali, preso

Ha tentato di attraversare il valico con la Svizzera senza dichiarare 26mila euro in contanti , ma è stato fermato dai finanzieri della Guardia di Finanza del Gaggiolo a Cantello (Varese).

Parte del denaro (12mila euro) erano nascosti in uno stivaletto da motociclista. In Italia, per contro, l'uomo lasciava un debito con l'erario per oltre mezzo milione di euro.

Nei confronti del frontaliere, inoltre, è risultato essere pendente un ordine di carcerazione: doveva scontare una condanna a un anno e tre mesi. A quel punto è stato arrestato.

Le dichiarazioni del frontaliere, che ha detto di avere solo 8mila euro al seguito, non hanno convinto i militari delle Fiamme gialle. I controlli hanno scoperto 26mila euro non dichiarati nascosti tra i bagagli dell'uomo.

Oltre a documenti fasulli, aveva debiti con l'erario in Italia per 530mila euro, tanto che è considerato dagli inquirenti un evasore totale, e ha una vecchia condanna a un anno e tre mesi ancora da scontare.



