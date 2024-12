Un uomo di 30 anni è in condizioni molto critiche all'ospedale Niguarda di Milano dopo essersi schiantato contro un ostacolo alle 2 della notte scorsa a Milano in via D'Annunzio, non distante dalla Darsena dei Navigli.

L'uomo ha perso il controllo della sua Bmw e ha finito la sua corsa contro un ostacolo, riportando ferite molto gravi.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia locale per capire la dinamica dell'incidente.





