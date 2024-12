Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza. "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro": si legge nel comunicato ufficiale del club brianzolo.



