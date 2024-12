L'assessora lombarda Tironi entra nel cda Sviluppo Lavoro Italia

L'assessora regionale all'Istruzione Formazione e Lavoro della Lombardia Simona Tironi è stata indicata da tutte le Regioni italiane come componente del consiglio di amministrazione di 'Sviluppo Lavoro Italia'.

"La Lombardia - ha commentato Tironi - è la regione trainante dell'economia italiana, caratterizzata da un tessuto produttivo dinamico e innovativo. Negli ultimi mesi stiamo registrando una fase critica sul fronte occupazionale, caratterizzata da un aumento delle vertenze lavorative e dalle minacce di tagli di posti da parte di multinazionali presenti nei nostri territori".

Nel secondo trimestre 2024, gli occupati in regione hanno raggiunto i 4.526.000, con un incremento di 51.000 unità rispetto all'anno precedente (+1,1%), ma le sfide restano complesse. "Voglio lavorare per la Lombardia e per le altre Regioni - ha aggiunto - con l'obiettivo di favorire la crescita di un'occupazione di qualità, investendo sullo sviluppo delle competenze con una formazione specifica in grado di soddisfare i fabbisogni delle imprese e le aspirazioni professionali delle persone".

Tironi ha ringraziato gli assessori al Lavoro delle altre Regioni per la fiducia accordata: "per lo svolgimento di questo importante incarico avrò certamente bisogno del sostegno e dei consigli di tutti".



