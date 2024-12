Giudice serie B, 4 giocatori squalificati per un turno

Sono quattro i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della 18/a giornata di campionato. Si tratta di Aldo Florenzi (Cosenza) e Joseph Ceesay (Cesena), espulsi per doppia ammonizione, e di Simone Bastoni (Cesena) e Andrea Giorgini (Suedtirol), che erano diffidati. Florenzi dovrà pagare anche un'ammenda di 1.500 euro.

Stop di un turno, e ammenda di tremila euro, per l'allenatore del Brescia, Pier Paolo Bisoli, espulso anche "per aver rivolto a un dirigente della squadra avversaria espressioni minacciose".

Stessa sanzione per il dirigente della Salernitana Salvatore Avallone, per avere, nella stessa partita, "rivolto espressioni minacciose all'allenatore della squadra avversaria".

Tra i tecnici, squalificato Riccardo Carbone (Juve Stabia), espulso "per avere rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa".



