AssoBirra, '2024 anno strategico con eventi e ricerche'

Dal Beer & Food Attraction di Rimini lo scorso febbraio, alle tre edizioni 2024 del Centro Informazione Birra, passando poi per l'annual report 2023 e per la richiesta di riduzione delle accise in Legge di Bilancio 2025. Quello appena trascorso è stato un anno strategico per AssoBirra, segnato da eventi, ricerche e occasioni istituzionali.

Il 2024 si è aperto con la nona edizione della fiera riminese dedicata al food&beverage, che ha visto la partecipazione di oltre 30mila operatori del settore e un saluto del presidente di AssoBirra Alfredo Pratolongo. A marzo dell'anno scorso è stata poi la volta della prima edizione 2024 del Centro Informazione Birra (Cib), la periodica fotografia sul mondo birrario italiano realizzata attraverso lo sguardo dei consumatori, dei principali player della filiera birraria e della stessa AssoBirra. Con un focus sul trend delle birre Low/No Alcol, la ricerca ha fatto emergere che questo tipo di bevanda, conosciuta dall'80% degli amanti della birra e consumata dal 67%, piace a un beer lover su due e soprattutto a Gen Z, Millennials e Gen X.

Un altro tema analizzato quest'anno, con la terza edizione del Centro informazione birra, è stato quello dei 'soft pleasure' e del ruolo della bevanda nei momenti di relax e convivialità invernale, per il quale la ricerca ha evidenziato una destagionalizzazione del consumo.

L'Annual Report 2023 di AssoBirra, con i risultati economici e di mercato dell'anno precedente, è stato presentato lo scorso giugno con una conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le complessità fronteggiate dal settore derivanti da inflazione e riduzione del potere di acquisto degli italiani. La seconda edizione 2024 del Cib, invece, è stata dedicata al legame tra birra e turismo enogastronomico, approfondendo l'aumento del consumo della bevanda durante le vacanze per il 52% dei consumatori.

Il 2024 si conclude con il sì della Commissione Agricoltura alla riduzione delle accise e, come fa sapere AssoBirra, si attende la conferma finale in vista della Legge di Bilancio 2025.



