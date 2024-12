Orio al Serio supera i 17 milioni di passeggeri

L'aeroporto 'Il Caravaggio' di Orio al Serio (Bergamo) ha registrato oggi il transito del 17milionesimo passeggero dell'anno. "Un traguardo che rispecchia l'andamento del traffico sviluppatosi nel 2024, per effetto della crescita del load factor medio sui voli e dell'ampio network di collegamenti che nel corso della programmazione estiva ha offerto 154 destinazioni in 42 Paesi" ha spiegato la società di gestione Sacbo in una nota.

La quota di passeggeri che l'aeroporto raggiungerà a fine anno arriva al termine di una fase di ripresa del traffico aereo, iniziata dopo il biennio 2020-2021 segnato dalla pandemia, proseguita nel 2023, quando è stata sfiorata la quota di 16 milioni.

Al consolidamento del traffico passeggeri ha corrisposto la realizzazione delle opere finanziate da Sacbo e previste nel Piano industriale 2023-2027 che prevede investimenti per 203 milioni.

"Siamo orgogliosi di avere raggiunto e a questo punto superato la quota annua di 17 milioni di passeggeri - ha affermato Giovanni Sanga, presidente Sacbo -. Un risultato frutto di una visione e sinergie ampie, che riflettono la capacità di adeguare infrastrutture e servizi allo scenario operativo sempre in evoluzione". Ad innalzare ulteriormente qualità e sicurezza dello scalo, ha aggiunto, contribuirà l'ampliamento del terminal passeggeri con le nuove aree dedicate al check-in e ai controlli.

