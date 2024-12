Salvini: 'Già qualche idea sul candidato sindaco di Milano'

"Stiamo già ragionando come Lega e abbiamo già una parte della lista pronta. Anzi, se qualche milanese che negli ultimi anni non si è fatto avanti vuole dare una mano, è il benvenuto. Ho già qualche idea su chi però prima voglio confrontarmi con gli alleati. Potrebbe essere sia un politico che un non politico". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro con i cittadini a Milano, parlando del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali del 2027.

"Sicuramente - ha aggiunto - non arriveremo all'ultimo momento e impreparati come accaduto l'ultima volta. Dopo Pisapia e Sala, conto che Milano torni ad avere un Sindaco con la S maiuscola".

Il Congresso federale della Lega, ha annunciato infine Salvini - si terrà "entro la fine dell'inverno, a febbraio o marzo".



