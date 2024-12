Monza: Nesta, concessi due gol evitabili alla Juventus

"Con questo spirito avremo sempre dei vantaggi. Dovremmo avere la costanza di fare partite come quella di questa sera anche con le piccole: con la Juve è più difficile, ma con questo atteggiamento con le piccole possiamo vincere": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro la Juventus.

"Le squadre dovrebbero fare di più per farci gol, anche questa sera abbiamo commesso due ingenuità concedendo due gol evitabili alla Juve. Possiamo fare meglio, dobbiamo fare di più. La percezione del pericolo in classifica non arriva da stasera, ma già dalle scorse settimane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA