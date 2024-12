Inter, emergenza difesa. A rischio De Vrij e Darmian

"Abbiamo defezioni in difesa.

Mancano Pavard e Acerbi e hanno qualche problema sia De Vrij che Darmian, valuteremo domattina insieme allo staff medico se sono recuperabili. Ad oggi no, abbiamo qualche speranza, magari chiederemo un sacrificio a loro ma in questo momento abbiamo solo quattro difensori. Se non dovessero recuperare, valuteremo chi farà il centrale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Como. "Prendere un difensore nel mercato di gennaio? Speriamo che recuperino presto Pavard e Acerbi, sono due grandissimi giocatori. Ci vuole ancora pazienza ma sono fiducioso sul recupero di entrambi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA