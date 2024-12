Avevano un chilo e 100 grammi di cocaina in casa, materiale per confezionare le dosi e una macchinetta contasoldi.

Per questo, una peruviana di 47 anni e un dominicano di 38 sono stati arrestati dagli agenti della Questura in via Bolla a Milano.

Nell'appartamento gli agenti hanno trovato anche 1200 euro probabilmente derivanti dallo spaccio.



