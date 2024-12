Vento forte, cade grande albero di Natale in centro a Como

Raffiche di vento fino a 50 chilometri orari questa mattina sul lago e sulla città di Como. Danni per fortuna contenuti anche se c'è da registrare la caduta del grande albero di Natale installato nella centralissima piazza del Duomo, caduto poco prima dell'alba - attorno alle 5.30 - proprio a causa delle forti raffiche che hanno avuto ragione del basamento di cemento che lo sosteneva.

Da questa mattina operai, gruisti e tecnici vivaisti sono al lavoro per riuscire a completare il riposizionamento dell'abete, alto circa una dozzina di metri. Per fortuna non si sono registrati né feriti né danni agli arredi esterni dei locali, che anche durante il periodo invernale occupano una parte della piazza.

La situazione è migliorata nel pomeriggio anche nel resto della Lombardia e a Milano l'Unità di crisi locale coordinata dalla Protezione Civile comunale ha deciso di riaprire dalle 14 i parchi che erano stati chiusi da mezzanotte come stabilito dall'allerta arancione emessa ieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA