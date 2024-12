San Siro, Sala: 'Per il nuovo stadio il 2025 sarà l'anno decisivo'

Il 2025 deve essere l'anno decisivo sulla vicenda dello stadio. Ne è convinto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha parlato di questa partita durante lo scambio di auguri di Natale con la stampa. "Deve esserlo, perché è chiaro che a parte la questione del possibile vincolo che scatta a ottobre - ha spiegato -, se non riusciamo a chiudere la partita adesso, non credo riusciremo a farlo più".

"Abbiamo lavorato con intensità, per cui sono un filo più positivo rispetto ai mesi scorsi", ha proseguito. Nel nuovo anno il primo passo sarà a febbraio - marzo quando il Comune si aspetta dalle squadre Inter e Milan "una conferma del nuovo piano economico finanziario". Il passaggio successivo sarà a luglio per chiudere la partita con la vendita delle aree. "Se non le sciogliamo queste cose entro le vacanze estive non le scioglieremo entro il mio mandato - ha rimarcato -. Per questo sto imprimendo una buona velocità ai rapporti tra i nostri uffici e le squadre".

"La discussione è tecnica perché se dobbiamo presentare un progetto su un'area vasta - ha concluso -, è chiaro che per le squadre è necessario avere informazioni su parcheggi, sistemi di mobilità e vincoli, sulle condizioni del terreno".



