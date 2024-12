Open Arms: A.Fontana, processo assurdo non doveva iniziare

"Un processo assurdo, quello di Open Arms, che non avrebbe neppure dovuto iniziare. Caro Matteo, ieri come oggi, siamo convinti che tu abbia fatto solo ciò che auspicava e ancor oggi auspica la stragrande maggioranza degli italiani". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sui social in attesa della sentenza del processo Open Arms nei confronti del vicepremier Matteo Salvini.

"La Lega e tutte le persone di buon senso, che hanno a cuore le sorti del nostro Paese - conclude Fontana - saranno sempre al tuo fianco. Forza Matteo!!!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA