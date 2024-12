Dalla Bei 250 milioni a Finlombarda per le imprese regionali

Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e Finlombarda, sono attive nuove risorse Bei per complessivi 250 milioni che saranno a disposizione delle imprese regionali, di cui almeno 50 milioni a sostegno di progetti che contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico. Questi sono gli obiettivi principali del finanziamento approvato dalla Bei a favore di Finlombarda, di cui la prima tranche da 150 milioni è stata appena siglata.

Finlombarda, a sua volta, contribuirà con risorse proprie a sostegno delle Pmi (fino a 250 dipendenti) e Mid-cap (da 250 a 3mila dipendenti) lombarde, che avranno a disposizione complessivamente grazie alle due istituzioni finanziarie nuova finanza fino a complessivi 500 milioni. Le imprese beneficeranno del vantaggio finanziario della Bei in termini di tassi competitivi e lunghe durate. Una quota del 20% dell'importo totale del finanziamento sarà, inoltre, destinato a sostenere progetti green, come la produzione di energia da fonti rinnovabili, e gli investimenti in efficienza energetica.

Dal 2009 ad oggi, Bei e Finlombarda hanno siglato tre operazioni di finanziamento per oltre 750 milioni di euro, consolidando la collaborazione strategica per promuovere la crescita economica e la sostenibilità ambientale in Lombardia.





