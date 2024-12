Dagnoni, orgogliosi dei risultati ottenuti

"Siamo orgogliosi dei risultatati ottenuti perché alzare il livello di agonismo in questo periodo è sempre più difficile": così Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, intervenuto a Milano in occasione della conferenza stampa che ha preceduto l'edizione 2024 del 'Giro d'Onore'. " Le medaglie sono solo la punta dell'iceberg: nel quadriennio ne abbiamo raccolte 454, un +60% rispetto al quadriennio precedente. È un risultato importante perché arrivano atleti sempre di più alto livello da tutto il mondo. Abbiamo investito tanto per raggiungere questi risultatati: la FCI non ha l'obiettivo del profitto, ma quello di fare attività e raggiungere risultati".

Dagnoni ha sottolineato il frutto del lavoro sulle categorie giovanili: "I risultati più importanti arrivano dalle categorie Juniores e Under 23. Questi atleti quando sono diventato presidente passavano da esordienti ad allievi, grazie ai nostri tecnici siamo riusciti ad arrivare a un livello importante perché la categoria Juniores è strategica per cominciar a fare seriamente ciclismo".



