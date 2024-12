A Milano nuove regole a salvaguardia decoro della Galleria

A Milano nuove regole per i concessionari della Galleria Vittorio Emanuele II a salvaguardia del decoro e dell'identità del Salotto dei milanesi. Le disposizioni, come spiega il Comune in una nota, sono state stilate dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano dopo un confronto con Confcommercio e con il Comune di Milano.

"Per assicurare la coerenza materiale, morfologica, tipologica e cromatica degli elementi che compongono i prospetti più caratterizzati, sotto il profilo architettonico, della Galleria, in particolare, i fronti affacciati verso la crociera interna e verso i Portici Settentrionali di piazza Duomo - si legge nel provvedimento -, si è ritenuto utile stabilire nuove linee di indirizzo, quale strumento di riferimento pratico per i progettisti, gli esercenti ed i funzionari pubblici preposti alle istruttorie delle richieste di autorizzazione per interventi di trasformazione".

Le nuove disposizioni si articolano in dieci principali capitoli e riguardano serramenti, insegne, arredi interni ed esterni, tende, uso di materiali, luci e colori, procedure autorizzative, iniziative di promozione commerciale. Saranno applicate a tutte le istanze dei concessionari non ancora autorizzate dalla Sovrintendenza e saranno inserite nei prossimi bandi di gara per gli spazi in Galleria.

"La Galleria è un luogo unico che da oltre 150 anni accompagna con la sua eleganza la storia della città - dichiara l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte -. Per questa vetrina internazionale l'Amministrazione ha un progetto ampio, che comprende la sua valorizzazione storica e artistica, la salvaguardia di un mix funzionale che la renda vissuta da tutti, dalle prime ore del mattino alla sera tardi, e una utilità per tutti i milanesi grazie alle risorse che offre per i servizi alla città".

"Le nuove regole sulla Galleria - afferma Pier Galli, consigliere delegato dell'Associazione Salotto di Milano, Confcommercio Milano - valorizzano l'immagine coordinata delle attività commerciali a tutela di questo bene monumentale patrimonio della città".



