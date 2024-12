Per Sea merito di credito 'A-' da S, 2 gradini sopra l'Italia

L'agenzia di rating Standard & Poor's assegna un giudizio 'A-' sul merito di credito di Sea, il gestore degli aeroporti milanesi, ponendolo 2 gradini sopra al rating sovrano dell'Italia. Stabile la prospettiva del gruppo che, secondo gli analisti di S&P può contare su una "robusta generazione di cassa attuale e prospettica", una "elevata flessibilità finanziaria" e "livelli di indebitamento ampiamente sostenibili". IN particolare sono state sottolineate la "flessibilità operativa e l'ampia diversificazione del traffico gestito con una limitata concentrazione delle compagnie aeree", un "quadro tariffario stabile", la scadenza della concessione nel 2043 i il "crescente supporto" delle attività non legate all'aviazione.

"Questo importante riconoscimento - commenta l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini - avvalora il percorso intrapreso dalla nostra società e conferma la solidità del nostro modello di business". Per il riconoscimento del rating Sea si è avvalsa dell'assistenza di Mediobanca.



