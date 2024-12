Opposizioni lombarde, bilancio conferma immobilismo Regione

Sono critici il Pd e il M5s dopo l'approvazione di un bilancio, da parte del Consiglio regionale lombardo, che "conferma l'immobilismo della Regione guidata dalla destra" e che "subisce i tagli del governo nazionale". "Il Consiglio regionale ha approvato un bilancio palesemente inadeguato. Siamo stati costretti a praticare e minacciare l'ostruzionismo in aula per ottenere fondi, tre milioni di euro, per la sicurezza sul lavoro, per un primo intervento da 5 milioni per la rimozione delle barriere architettoniche nelle case Aler o per i beni confiscati alla mafia, 500mila euro. Ma la manovra di cui hanno bisogno i lombardi è totalmente diversa" commenta il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino. Secondo l'esponente dem, il bilancio doveva "tutelare e promuovere il lavoro, abbattere le liste d'attesa in sanità, cancellare lo scandalo delle 23.500 case Aler vuote, potenziare il trasporto pubblico e di combattere la crisi climatica. Credo che Regione Lombardia dovrebbe prendere esempio da tanti comuni lombardi, a partire da quello di Milano, che in una fase difficile per tutti, con molte meno risorse disponibili, evitano tagli al sociale e, anzi, favoriscono la coesione sociale". Per il capogruppo del M5s Lombardia Nicola Di Marco, la manovra "recepisce passivamente i tagli imposti dal governo. Un bilancio - afferma - in cui l'attenzione della maggioranza è stata rivolta al tentato blitz, saltato grazie alla nostra opposizione, di reintrodurre i mini-vitalizi e le indennità di fine rapporto per i Consiglieri regionali. Mentre i cittadini chiedono invano risposte su sanità, trasporti e lavoro. Ma il lavoro di questi giorni ha portato però anche alcuni risultati" come l'approvazione di un ordine del giorno del M5s che impegna la giunta "allo stanziamento aggiuntivo di 500mila euro per la riqualificazione dei beni confiscati alla mafia".

Tra gli "importanti risultati" ottenuti dalle minoranze nell'accordo con la maggioranza, la consigliera di Italia Viva Lisa Noja cita "i 500mila euro in più all'anno sulla neuropsichiatria infantile per potenziare i servizi di riabilitazione per i bambini e le bambine lombarde con gravi disabilità" mentre Onorio Rosati di Avs rivendica gli impegni presi su "forestazione urbana, de-impermeabilizzazione dei suoli, riqualificazione e accessibilità negli edifici pubblici, prevenzione degli incidenti stradali da fauna selvatica, formazione professionale e contributi ai lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali".



