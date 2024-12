'Natale con chi è solo', la maratona di Telefono amico

Passare il Natale al telefono con chi è solo: è la scelta di Telefono Amico Italia che anche quest'anno terrà attivo il servizio di ascolto telefonico per tutta la notte di Natale e di Santo Stefano per stare accanto a tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto emotivo nei giorni di festa. Nel 2023 sono state oltre 620 le persone che hanno contattato l'organizzazione, mediamente una ogni 6 minuti, equamente divisi tra uomini e donne, in prevalenza tra i 56 e i 65 anni (22%), tra i 46 e i 55 (21%) e tra i 36 e i 45 (20%). Il problema più comune segnalato è stata la solitudine (31%), ma anche problemi esistenziali (11%) e difficoltà familiari (10%).

"Anche quest'anno ci aspettiamo tante richieste d'aiuto a Natale, come tantissime - commenta Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia - continuano a essere quelle che riceviamo durante l'anno: nel 2024 sono state già più di 90.000.

Per questo motivo, e grazie ai nostri numerosi volontari che lo rendono possibile, a partire da settembre 2024 siamo riusciti ad ampliare il nostro servizio di ascolto di un'ora, anticipandone l'inizio alle 9 della mattina invece che alle 10".

Per sostenere Telefono Amico Italia è possibile acquistare l'Agenda Amica 2025, realizzata in collaborazione con Gruppo Albatros Il Filo. Ogni pagina riporta una frase motivazionale o un consiglio raccolti dagli oltre 600 volontari di Telefono Amico Italia il 10 settembre (Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio) durante l'evento di sensibilizzazione Non parlarne è 1 suicidio, durante il quale ai passanti è stato chiesto di condividere un pensiero che potesse aiutare chi vive un momento di difficoltà.



