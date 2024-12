Mondiale Club donne; Milano-Zamalek 3-0

La Numia Milano ha battuto le campionesse d'Africa dello Zamalek, squadra egiziana, per 3-0 (25-9, 25-13, 25-18) in una partita dell'ultimo turno della fase a gironi del Mondiale per club femminile, in corso in Cina.

Miglior marcatrice per Milano Helena Cazaute con 13 punti. Coach Lavarini ha anche fatto un po' di turn over impiegando solo parzialmente sia Paola Egonu sia Myrian Sylla.

Con il successo di oggi, la Numia Milano è in semifinale, rimane da vedere se chiuderà al primo o secondo posto nel proprio gruppo: dipenderà dal risultato della sfida tra Tianjin e Gerdau Minas, che si affronteranno domani. Nel caso la squadra milanese si piazzi seconda è molto probabile che in semifinale debba affrontare l'Imoco Conegliano, che sta dominando l'altro girone e che domani affronterà le giapponesi del Red Red Rockets Kawasaki.



