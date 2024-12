Il Como cerca conferme nella sfida contro l'Inter

Dopo la vittoria contro la Roma, che ha portato punti ed entusiasmo, il Como prepara la delicata trasferta in casa dell'Inter reduce dalla goleada all'Olimpico contro la Lazio. Mister Cesc Fábregas spera di replicare la grande prestazione offerta in casa dell'Atalanta, quando i lariani si imposero 3-2. Per farlo, il tecnico spagnolo potrebbe puntare dall'inizio su Sergi Roberto, rientrato contro i giallorossi dall'infortunio, mentre in attacco proseguirà la staffetta tra Andrea Belotti e Patrick Cutrone. L'infermeria comincia piano piano a svuotarsi e adesso il Como punta a ritrovare quella brillantezza che tanto aveva colpito a inizio stagione. La vittoria contro la Roma è stata un segnale importante, ora la sfida di San Siro servirà per provare a dare una prima conferma in casa di una delle squadre più in forma della Serie A.



